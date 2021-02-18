بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

أكد طبيب الأهلي للفريق الأول أحمد أبو عبلة، بأن مدافع الأهلي أيمن أشرف جاهز من الناحية الطبية للإلتحاق بصفوف الفريق أمام سيمبا التنزاني، بعد غيابه في مباراة المريخ في الجولة الأولة من البطولة، بسبب شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، قبل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في السبت الماضي.

موقع دوت الخليج الإخباري

وعن لحاق طاهر محمد طاهر بالفريق في مباراة سيمبا، أكد أنه سوف يتحدد موقفة في الأنضمام للفريق غدا، بعد غيابة في مباراة المريخ، بسبب شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، أثناء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي علي تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية بقطر.

وبشأن وليد سليمان عن إنضمامة لصفوف الفريق الثلاثاء المقبل في مباراة سيمبا، كشف أنه لم يتحدد موقفه حتي الأن، بسبب الإصابة من تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي، خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق إنتصار غاليا علي المريخ في إطار منافسات دوري ابطال إفريقيا، وتقدم محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

وسجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أفتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز أمام المريخ السوادني في أولى مباريات الفريقيين بالبطولة.

ويحتل سيمب البطل التنزاني المركز الثاني للمجموعة بعد تحقيق الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي علي أرض الأخير بهدف نظيف يحتل المريخ السوداني بطل السودان المركز الأخير في ترتيب المجموعة، ويحتل فيتا كلوب الأنجولي المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

