هالة أبو السعد: أطالب وزارة الصحة والسكان بتحمل مسئولياتها تجاه نقص أجهزة التنفس الصناعي بكفر الشيخ

طالبت النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان وزارة الصحة والسكان بتحمل مسئولياتها تجاه مستشفيات محافظة كفر الشيخ وذلك بسبب النقص الحاد الذي تشهده مستشفيات المحافظة فيما يخص أجهزة التنفس الصناعي .

هالة أبو السعد تسلط الضوء على أهم مشاكل محافظة كفر الشيخ

وأكدت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، على أنه لا يمكن أن نتخيل أن محافظة كاملة مثل كفر الشيخ، بها ما يقرب من 20 مستشفى و12 وحدة صحية، لا يوجد بها سوى 118 جهاز تنفس صناعي فقط، منه 82 جهاز لمرضى فيروس كورونا، حيث أن ذلك العدد ضئيل للغابة كي تتمكن المنشأت الصحية بالمحافظة مجابهة إنتشار ذلك الوباء وإنقاذ حياة المرضى.

وتابعت عضو البرلمان على أنها بصدد التقدم بعدد من الأدوات الرقابية أمام البرلمان من أجل معرفة الخطة الموضوعة من جانب وزارة الصحة والسكان في سبيل إمداد مستشفيات المحافظة بما يكفي من تلك الأجهزة وما هي المدة الزمنية الخاصة بذلك.

وأختتمت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة تصريحها بأن الدولة المصرية بصدد مواجهة شرسة مع ذلك الفيروس اللعين وعلى وزارة الصحة أن تمد يد العون بالأسلحة الطبية التي من شانها تمكين الأطقم الطبية من هزيمة ذلك الوباء وإنقاذ أكبر عدد من الأرواح قبل أن نجني ثمار التهاون في حق المرضى بشكل غير مرضي لا قدر الله .