عمرو عكاشة : إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم بمصر يؤكد أن تمكين الشباب لم يعد حبر على الورق

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف تمكين الشباب أصبح حقيقة على أرض الواقع، ولم يعد الأمر حبر على ورق كما كان في العصور السابقة، حيث سمعنا كثيرا مصطلح التمكين ولكن لم نجد على الأرض سوى تصريحات فقط، ولكن في عهد القيادة السياسية هناك العديد من المبادرات ومنتديات الشباب التي أكدت الجدية في التمكين الحقيقي وكيف كان للقيادة السياسية دور في خلق كوادر شبابية لها إسهامات في العمل العام والنماذج على الأرض خير دليل على ذلك.

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بعثة مصر الدائمة

وأضاف عكاشة في تصريحات له، أن قيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، خير دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات كبيرة في ملف التمكين، وأن القيادة السياسية حريصة على بناء دولة شابة، وخلق كوادر شبابية قادرة على البناء والتنمية الحقيقة، ولها دور في العمل العام.

بناء دولة قوية

وأوضح عكاشة، أن التمكين يعنى بناء دولة قوية قادرة على العطاء، وهذا كان مطلب الكثيرين خلال العصور السابقة ولكن لم يلتفت أحد لهذه المطالب، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على الاستماع للشباب من خلال طرح الآراء والأفكار وهناك العديد من المنتديات التي أكدت أن الشباب في حال منحهم فرصة حقيقة يغتنمها ويثبتون أنهم على قدر المسئولية.

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