بعد إشادة الأمم المتحدة ... أحمد دياب منتديات الشباب فكرة مصرية تحولت لنهج وإستراتيجية عالمية

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة، والقيادة السياسية حريصة على تمكين الشباب بصورة كبيرة، ولعل أن قيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب في مختلف الهيئات والمؤسسات.

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منتديات الشباب

واكد دياب، في تصريحات له ، ان هذه الإشادة تأتي في إطار الترويج لنتائج منتديات الشباب التي عقدت خلال السنوات القليلة الماضية، وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، وذلك في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خاصة وأن مصر صاحبة هذه الفكرة وكان للقيادة السياسية الدور العظيم في هذا المقترح الذى أصبح سمة عالمية والذي يهدف لتلاقي الشباب وطرح الأفكار والرؤى والتلاقى الذهنى.

الخبرات الكبيرة للقامات المصرية

وأضاف دياب، أن التمكين ينتج عنه بناء دولة شابة، وهذا لا يعنى الاستفادة من الخبرات للقامات المصرية الكبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، فالتمكين للشباب والاستفادة من خبرات الشيوخ يعنى تضافر الجهود لاستكمال بناء المؤسسات وبناء دولة شابة وقوية قادرة على مواصلة العطاء.

وقد قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمناً إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.اقرأ أيضًا...تعليقًا على تصريحات الرئيس أحمد دياب: لا يوجد دولة تمنح غير القادرين وحدات سكنية دون مقابل سوى مصر