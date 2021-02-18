"الأسد أهو".. مصطفي محمد يتصدر مجلة جالطة سراي

ظهر مصطفي محمد، لاعب الزمالك المعار لنادي جالطة سراي، علي أغلافة مجلة الفريق التركي والتي يصدرها النادي كل فترة.

وتصدر مصطفي محمد الغلاف بعد تألق اللاعب المصري خلال الفترة الماضية، بصورة له ضمن العدد الـ 207 الصادر عن النادي التركي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي، العدد عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وظهر مصطفي محمد في غلاف المجلة، بينا جاء هنري أونيكور في الصفحات التالية من العدد.