"الأسد أهو".. مصطفي محمد يتصدر مجلة جالطة سراي

ظهر مصطفي محمد، لاعب الزمالك المعار لنادي جالطة سراي، علي أغلافة مجلة الفريق التركي والتي يصدرها النادي كل فترة.
وتصدر مصطفي محمد الغلاف بعد تألق اللاعب المصري خلال الفترة الماضية، بصورة له ضمن العدد الـ 207 الصادر عن النادي التركي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي، العدد عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وظهر مصطفي محمد في غلاف المجلة، بينا جاء هنري أونيكور في الصفحات التالية من العدد.
واستعرض العدد التفاصيل الكاملة لقيام فريق جالطة سراي لكرة القدم بالتعاقد مع كل من هنري أونيكورو ، و مصطفى محمد المعار من الزمالك بالإضافة لـ دي أندريه يدلين ، وجيدسون فرنانديز وخليل درويش أوغلو خلال فترة الإنتقالات الماضية ، وجمع العدد تلك الصفقات في معرض خاص، والذ من المقرر عرضه في متاجر جي إس.
وأضافت المجلة المقابلة مع هنري أونيكورو ، الذي أنتقل إلى جلطة سراي للمرة الثالثة في تاريخه ، ضمن العدد 207 من مجلة جلطة سراي، بعنوان "هنري الثاني قبل العاصفة".
يذكر أن مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي الحالي، والزمالك السابق، قام بتوجيه رسالة خاصة للمنتقدين بعد أن زادت تلك الإنتقادت خلال الفترة الماضية وعلي رأسها أحمد بلال.
وعلق مصطفي محمد عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه خلال مسيرتي، وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبحقق الإستفادة من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام" و ربط بعد رواد السوشيال ميديا تلك التغريدة بإنتقادات أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، والذي أشتهر خلال الفترة الماضية بتوجيه النقد اللاذع لمهاجم جالطة سراي .
علي الجانب الأخر برر أحمد بلال موقفه بشأن توجيه الإنتقادت لمصطفي محمد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " ماليش دعوة بمصطفى محمد، أرحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه".
وتابع بلال : "الناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل".
يذكر أن مصطفي محمد تألق مع فريقه جالطة سراي التركي خلال الفترة الماضية، واستطاع إحراز 4 أهداف خلال أول 4 مباريات مع النادي.
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