شيكا مشاكل: تصرفات مثيرة من قائد الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي.. تفاصيل !!

آثار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك الغضب داخل نادي الزمالك وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والتي إنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

موقع دوت الخليج الإخباري

وشارك شيكابالا في المباراة منذ بدايتها وغادر ملعب اللقاء مع مطلع الدقيقة 66 وشارك أشرف بن شرقي المحترف المغربي بصفوف الزمالك، من أجل مساعدة الفريق وتسجيل الهدف الثاني في المباراة وتحقيق النقاط الثلاثة للفارس الأبيض.

وظهر الغضب علي وجه شيكابالا بعد خروجة من ملعب المباراة وأنفعل علي زملائة المتواجدين علي دكة البدلاء، وظهر إنفعالة بشدة بعدما أمسك بزجاجة المياة وألقاها تجاه إمام عاشور وكادت تصيبة ولكنها جاءت بجوارة، مما أصاب اللاعب الشاب بالفزع خلال هذه اللقطة، ويجلس شيكابالا دون أن يتحدث مع أي لاعب معبرا عن غضبة التام والشديد، وكان يريد الإستمرار في المباراة ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز.

لقطة أخري فعلها شيكابالا في نهاية اللقاء، وهو عندما سجل فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك الهدف الثاني والقاتل في المباراة، واسرع جميع اللاعبين المتواجدين علي دكة البدلاء علي ساسي من أجل الإحتفال معه بالهدف، واستمر شيكابالا علي دكة البدلاء دون وجود أي فرحة علي وجه اللاعب.

وأنتهت مباراة الزمالك والإسماعيلي بهدفين مقابل هدف لصالح الدراويش، وسجل يوسف أوباما وفرجاني ساسي هدفي الزمالك، بينما أحرز شكري نجيب هدف الإسماعيلي.

لعب نادي الزمالك تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر الإسماعيلي بدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.

وألغي محمود البنا هدفا للزمالك بعد أن أضاف سيف الدين الجزيري ، لاعب الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في مرمي الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.