ياسمين صبري في "تريند" جديد بسبب تكلفة فساتينها: "اي بنت تقدر تجيبه"

ياسمين صبري- ارشيفية
ياسمين صبري الفنانة المصرية التي أثارت حالة من الغضب العارم بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتحتل قائمة الاكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بسبب لقاء سابق لها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.
غضب ضد ياسمين صبري بسبب حديثها عن تكلفة فساتينها
ثار الجمهور المصري ضد الفنانة ياسمين صبري بعد تداول مقطع فيديو لها من حوارها مع إسعاد يونس، تقول فيه: "اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه".
لاقت ياسمين صبري انتقادات لاذعة من قبل رواد موقع التدوينات القصير "تويتر" بسبب تصريحها حول ثمن فستانها التي كانت ترتديه أثناء الحلقة.
تعليقات الجمهور على تصريح ياسمين صبري
وعلقت آخرى، قائلة: "ياسمين صبري لازم حد يعلمها تقول إيه قبل أي مقابلة في أي حتة.. مش بتعقل الكلام خالص! فستان ب ٢٥٠٠ جنيه إيه اللي "أي بنت" تقدر تجيبه؟! ليه نستفز الناس يابنتي".
وكتبت آخرى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "فيه فيديو جميل للفنانة ياسمين صبري منتشر بتقول فيما معناه يعني ان البنات ستايلهم ف اللبس متدمر عشان مفكرين اللبس اللي بتلبسه غالي مثلا الفستان اللي لابساه ده ب 2000 جنيه يعني اي بنت تقدر تشتريه وانا حزينة ان مرتبي اتقال ف جملة زي دي".
الجدير بالذكر، أن "ياسمين" ليست المرة الأولى التي يهاجمها الجمهور بسبب تصريحاتها الغير متوقعة، حيث أنها وقعت فريسة للجمهور مؤخرًا بسبب تصريحاتها عن فيروس كورونا في مهرجان الجونة السنمائي، وغيرها من تعليقاتها التي توقعها في الموقف ذاته مع الجمهور.
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