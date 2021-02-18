عيد حماد : إشادة الأمم المتحدة تؤكد أن منتديات الشباب أفرزت كوادر شابة قادرة على ممارسة العمل السياسى

قال النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فكرة منتديات الشباب أفرزت العديد من الكوادر الشبابية، وهذا هو الهدف من عقد هذه المنتديات، تلك الفكرة التي بدأت القيادة السياسية في عقدها خلال السنوات الأخيرة، من أجل الاستماع لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى، خاصة وأنهم ظلوا لسنوات طويلة يعانون أشد المعاناة من التهميش وعدم سماع صوتهم في مختلف الموضوعات.
إسهامات الشباب
وأضاف حماد، في تصريحات له ، أن قيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، خير دليل على نجاح منتديات الشباب المصرية، والشباب المصرى، فلم يقتصر الأمر على عقد منتديات ومؤتمرات شباب فحسب، ولكن أفرزت هذه اللقاءات مجموعة من الكوادر التي تم ضخها في العمل العام وكانت بمثابة دماء جديد في الهيئات والمؤسسات المختلفة على مستوى الجمهورية وكان لهذه الشريحة من الشباب داخل المؤسسات دور كبير في العمل داخلها.
توافر الخبرات والمؤهلات
وناشد حماد ، الشباب المشاركة في مختلف مناحي الحياة، وان صاحب الخبرات والقدرات أصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمه، ولم تعد المناصب لفئة بعينها، ولكن الأمر الآن لأصحاب الخبرات والكفاءات فقط، وهذا بدوره سيفتح المجال أمام الكثيرين لتقلد أعلى المناصب في حال توافر الخبرات والمؤهلات اللازمة.
وقد قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمناً إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
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