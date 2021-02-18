البرلمان العربي يعلن تدشين المرصد العربي لحقوق الإنسان بحضور المستشار حنفى جبالى

يعقد البرلمان العربي، برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، اجتماعات جلسته الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، يوم الإثنين، الموافق 22 فبراير 2021م، حضورياً فى القاهرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وستشهد هذه الجلسة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة التي ستشهد أيضاً توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري. كما سيشارك في الجلسة معالي السيد رينولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، وتمثل مشاركته فرصة مهمة للبناء على المباحثات الموسعة والمثمرة التي أجراها رئيس البرلمان العربي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف ولقائه بالقيادات العليا للاتحاد البرلماني الدولي بهدف فتح آفاق جديدة ووضع خطة عمل ممتدة للتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

المرصد العربى يهدف إلى رصد وتوثيق حقوق الإنسان

ويهدف المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من ادعاءات واتهامات باطلة، كما سيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها. وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

وستركز الجلسة الثالثة في نصفها الآخر على مناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية.

وقبل انعقاد الجلسة العامة، ستعقد لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها غداً وبعد غد يومي 19، 20 فبراير 2021م .

وستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في العالم العربي، ومسودة مشروع قانون استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المناظرة في البرلمانات العربية.

كما ستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مقترح رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا، فضلاً عن مناقشة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية .

فيما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، كيفية تعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً ومكافحة الأمية في العالم العربي، كما ستكون اللجنة بصدد مناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

وستناقش لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي .

وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، سيعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.