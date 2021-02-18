دنيا سمير غانم توجه رسالة لصناع مسلسل في بيتنا روبوت

كما عبرت ليلى أحمد زاهر عن سعادتها الغامرة بتعليق دني سمير غانم على المسلسل، وقالت:"أنا مبسوطة أوي يا دودي، إنك مبسوطة و عجبك المسلسل.. رأيك واعجابك بالمسلسل، بالنسبالي نجاح كبير أوي، وإنك تكوني مبسوطة مني يعني أنا كده نجحت، بحبك يا احلى دنيا في العالم وربنا يخليكي لينا".



دنيا سمير غانم تتغزل بمواهب هشام جمال ولم تكتف دنيا سمير غانم بتلك الإشادة بل وجهت رسالة خاصة للنجم هشام جمال باعتباره فنان مميز ومتعدد المواهب بين الإنتاج والأخراج وغيرها، مشيدة به في المسلسل كممثل كونه أول مرة يمثل، مؤكدة أنه دائمًا يبهرها بأفكاره وأعماله.

ونشرت غانم عبر إنستجرام صورة لها تجمعها بجمال من خلال كواليس مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3"، موجهة رسالة تهنئة له لنجاح المسلسل، وقالت:"ألف مبروك من قلبي يا هشام علي المسلسل الحلو جدًا ده، اللي انت مثلت فيه، ومحدش حس إنك أول مرة تمثل، ما شاء الله لإني اتعودت أتفاجأ من مواهبك المتعددة، و أنبهر بأفكارك اللي دايما مميزة، ما شاء الله من سنة ٢٠١١".

وتابعت:" و ألف مبروك لإنك كمنتج قدمتلنا عمل محترم و كنت حريص إنك تدي فرصة لكل حد حواليك إنه يطلع أحسن ما عنده، وتشوف بعينك وجوه جديدة أمتعتنا و حسينا إنهم قريبين مننا، و من بيوتنا المصرية، و كنت شايف كل حد في دوره مظبوط و لايق عليه.. فخورة بيك جدًا جدًا، و بكل الناس اللي شاركت في المسلسل".