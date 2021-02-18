دنيا سمير غانم توجه رسالة لصناع مسلسل في بيتنا روبوت

دنيا سمير غانم وهشام جمال-أرشيفية
أشادت الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل في بيتنا روبوت، مؤكدة أنه يعد من أجمل المسلسلات الكوميدية بالنسبة لها، موجهة الشكر لكل صناعه الذين اجتهدوا فيه بشكل ملحوظ ليخرج بهذا المستوى المهني المميز.
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دنيا سمير غانم تنشر صورة بوستر مسلسل في بيتنا روبوت
ونشرت غانم صورة لبوستر المسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" من أجمل المسلسلات الكوميدي اللي شفتها، و فريق عمل كله بلا استثناء شاطرين، ومُشَرفين و مجتهدين، بطريقة غير عادية ما شاء الله...برشح في بيتنا روبوت لأي حد عايز يتفرج علي عمل كوميدي متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور..برافو بجد".
ليرد عليها عدد من أبطال العمل وعلى رأسهم عمرو وهبة، الذي أعرب عن فرحته برأيها في المسلسل وقال:"يالهوي ياما على الكلام الكبير ده فرحتيني والله اوى اوي شكرا"، وأضافت شيماء سيف:" بحبك يا دودي".
ليلى أحمد زاهر تعلق على رسالة دنيا سمير غانم
كما عبرت ليلى أحمد زاهر عن سعادتها الغامرة بتعليق دني سمير غانم على المسلسل، وقالت:"أنا مبسوطة أوي يا دودي، إنك مبسوطة و عجبك المسلسل.. رأيك واعجابك بالمسلسل، بالنسبالي نجاح كبير أوي، وإنك تكوني مبسوطة مني يعني أنا كده نجحت، بحبك يا احلى دنيا في العالم وربنا يخليكي لينا".
دنيا سمير غانم تتغزل بمواهب هشام جمالولم تكتف دنيا سمير غانم بتلك الإشادة بل وجهت رسالة خاصة للنجم هشام جمال باعتباره فنان مميز ومتعدد المواهب بين الإنتاج والأخراج وغيرها، مشيدة به في المسلسل كممثل كونه أول مرة يمثل، مؤكدة أنه دائمًا يبهرها بأفكاره وأعماله.
ونشرت غانم عبر إنستجرام صورة لها تجمعها بجمال من خلال كواليس مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3"، موجهة رسالة تهنئة له لنجاح المسلسل، وقالت:"ألف مبروك من قلبي يا هشام علي المسلسل الحلو جدًا ده، اللي انت مثلت فيه، ومحدش حس إنك أول مرة تمثل، ما شاء الله لإني اتعودت أتفاجأ من مواهبك المتعددة، و أنبهر بأفكارك اللي دايما مميزة، ما شاء الله من سنة ٢٠١١".
وتابعت:" و ألف مبروك لإنك كمنتج قدمتلنا عمل محترم و كنت حريص إنك تدي فرصة لكل حد حواليك إنه يطلع أحسن ما عنده، وتشوف بعينك وجوه جديدة أمتعتنا و حسينا إنهم قريبين مننا، و من بيوتنا المصرية، و كنت شايف كل حد في دوره مظبوط و لايق عليه.. فخورة بيك جدًا جدًا، و بكل الناس اللي شاركت في المسلسل".
وتفاعل أيضًا عمرو وهبه مع المنشور، وقال:"ربنا يديم عليكوا النجاح والاحترام والمحبة"، واكتفت شيماء سيف بوضع تعبيرات رمزية قلوب حمراء".
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