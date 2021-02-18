عقد جلسة تنسيقية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة

جدة - نرمين السيد - عقدت صباح اليوم الخميس فى القاهرة جلسة تنسيقية على مستوى وزارى أردنى- مصرى.



جدة - نرمين السيد - عقدت صباح اليوم الخميس فى القاهرة جلسة تنسيقية على مستوى وزارى أردنى- مصرى. جاء ذلك بحضور عدد من الأمناء العاملين وكبار المسؤولين، بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.

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