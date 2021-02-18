الرعاية الصحية: 83% من المواطنين بجنوب سيناء سجلوا فى التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، عن إجراء الفحص الطبى الشامل لـ 48.7 ألف منتفع بمحافظة جنوب سيناء بواقع 56% من إجمالى سكان المحافظة البالغ عددهم 104.8ألف مواطن.





يأتى ذلك فى إطار الإطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، كواحدة من المحافظات الثلاث التى قام الرئيس السيسى بتدشين المنظومة بها فى 16 من فبراير الجارى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن أهالى محافظة جنوب سيناء "أرض الفيروز" من أكثر المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل، إذ بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بالمحافظة 83% من إجمالى سكان المحافظة حتى الآن، وذلك بواقع 86.8 ألف مواطن من أهالى جنوب سيناء تم تسجيلهم بالمنظومة منذ بدء التسجيل بكافة محافظات المرحلة الأولى فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأوضح السبكى، أن التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء شمل 10 وحدات ومراكز صحية بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزى وشرم الشيخ الدولى، إذ تتبع هذه المنشآت الصحية 8 إدارات صحية تغطى كل أرجاء محافظة جنوب سيناء، وهم إدارات "الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، أبوزنيمة، نويبع، أبورديس، سانت كاترين، دهب"، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والتشغيل التجريبى للمحافظة بلغت 3.28 مليار جنيه.

وأكد السبكى أن محافظة جنوب سيناء ستكون أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية على مستوى كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الصحية الكاملة بها، لافتًا إلى إطلاق شعار "نرعاك فى مصر" كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بالمستشفيات التى تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتى سيتم التسويق لها بشكل احترافى وعالمى، مشيرًا إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية خصوصا بالمحافظات الأكثر جذبًا للسائحين، جنبًا إلى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بما يسهم فى تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ويزيد من قدرة الهيئة فى تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الوضع العالمى حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر فى استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية فى عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا فى ظل تماسك النظام الصحى المصرى، والذى كان لن يتأتى إلا بتكاتف كافة الجهود ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية بالشان الصحى فى مصر وبدعم القيادة السياسية الرشيدة.