إنفوجراف.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا وذلك تيسيرا على المواطنين.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى على اعتماد كل الطرق الممكنة التى تعمل على تسهيل حصول المواطنين على كل الخدمات التى تقدمها الوزارة.

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