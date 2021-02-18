الأوقاف : تنظيم قافلة دعوية كبرى لـ الواعظات بالمناطق البدوية جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، تُعد لتنظيم قافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء.





أضاف الوزير، خلال كلمته بفعاليات ندوة "الإعلام والوعى والتنمية" اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هدف القافلة شرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات فى جنوب سيناء فى الفترة من 17 لـ21 مارس 2021.

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