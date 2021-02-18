رئيس الوزراء يتابع خطوات المسح الشامل للقرى المُستهدفة فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إجراؤه خلال هذه الفترة من الحصر والمسح الشامل لمختلف القرى المستهدف تطويرها فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا على أهمية البيانات التى يتم الحصول عليها فى الرصد والتحديد الدقيق لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقترح تنفيذها ضمن خطة تطوير هذه القرى، مشيداً فى هذا الصدد بحجم البيانات والمعلومات التى لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتفاصيلها عن مختلف القرى على مستوى الجمهورية، والتى ستسهم وبشكل كبير فى تحديد الخدمات والمشروعات التى تلبى احتياجات قاطنى تلك القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق لضمان استفادة كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من البيانات التى لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة وأنها تضم العديد من التفاصيل الدقيقة حول المشروعات المنفذة بالقرى، مدعومة بالخرائط التوضيحية لتلك المشروعات، هذا إلى جانب ما تتضمنه هذه البيانات من معلومات حول منظومة المواليد والوفيات.

وعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريراً حول خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، حيث أكد إتباع آلية موحدة تضمن تكامل وتدقيق البيانات، والاستفادة بها فى إطار هذا المشروع المهم، لافتا إلى أن هذه الآلية تعتمد على البيانات المكانية للجهاز كمصدر أساسى ورسمى فى تنفيذ المشروع، ومن بينها بيانات تعداد عام 2017، وخصائص المجتمع المحلى لعام 2020، وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، إلى جانب بيانات وزارة التخطيط المتمثلة فى منظومة متابعة مبادرة حياة كريمة، والرصد الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة"، وبيانات وزارة التنمية المحلية، موضحاً قيام كل جهة بتدقيق وتحديث بياناتها دورياً على قاعدة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وعرض اللواء خيرت خلال التقرير، توزيع 1.500 قرية وتابع، مُستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، على مستوى محافظات الجمهورية، فى الوجهين البحرى والقبلى، للتعرف على خصائصها وعدد السكان المستفيدين من تلك المشروعات، والذين سيصل عددهم لنحو 18.5 مليون مستفيد.

كما سلط الضوء بشكل تفصيلى على بيانات مركزى ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والوقف بمحافظة قنا، من حيث خصائص القرى والتوابع المستهدفة فى المركز، وعدد السكان المستفيدين، وذلك من خلال الخرائط الجغرافية، واعتماداً على بيانات تعداد 2017 وكذلك بيانات خصائص المجتمع المحلى 2020 وما تم توفيره من المشروعات الجارى تنفيذها من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.