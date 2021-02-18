إنفوجراف: أحمد طه ريان.. مصباح كبار العلماء

جدة - نرمين السيد - ونعى شيح الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور الراحل أحمد طه ريان على صفحته الرسمية، قائلا: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإنا على فراق العلماء لمحزونون، رحم الله العالم الجليل، المحقق الفقيه، شيخ شيوخ المالكية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الدكتور أحمد طه ريان، الذى عاش بين طلابه سمحًا معطاءً، وأفنى عمره بين كتبه وتلامذته، وأثرى المكتبة الإسلامية والأزهرية بالعلم النافع، فاللهم اجعل علمَه وعملَه شفيعين له".

والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن الراحل أحمد طه ريان "مصباح كبار العلماء".



كما نعى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام الراحل أحمد طه ريان فى بيان قال فيه: "إن الفقيد رحمه الله كان يعد شيخ المالكية فى عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التى لا تحصى، إذ تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة فى الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة فى العديد من المؤتمرات الدولية".

وتوجه المفتى بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلى درجته فى الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.