نقيب الإعلامين يهدي وزير الأوقاف درع النقابة تقديرًا لجهوده في نشر الوعي...

خلال فعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” والتي انطلقت اليوم الخميس 18/2/2021م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , بحضور معالي اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء , والأستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام , أهدى سيادة النائب الدكتور/طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ درع نقابة الإعلاميين لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف .

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