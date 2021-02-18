السفير المصري في وارسو يبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع إدارة المنطقة الاقتصادية...

استقبل السفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية في وارسو، Janusz Michalek رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم "كاتوفيتسا" البولندي، وذلك لبحث سُبل استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ مبادرة التعاون بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم "كاتوفيتسا" لإنشاء منطقة صناعية بولندية بقناة السويس، حيث أكد السفير تاج الدين تطلع الجانب المصري إلى دفع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بولندا إلى مستويات أرحب، وأهمية المضي قدمًا نحو التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي، والذي سيكون بمثابة الإطار التنظيمي لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الدولتيّن، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون مع دول مجموعة "الفيشجراد".

كما ألقى السفير تاج الدين الضوء على تطور الأداء الاقتصادي المصري وما يتميز به السوق المحلي من خصائص جاذبة للمستثمر الأجنبي وقدرته التنافسية، وتنوع المشروعات الاستثمارية والتنموية في مجالات الطاقة وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا تعدد المشروعات الكبرى القائمة بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وذلك بالتوازي مع المشروعات الجديدة الخاصة بمنظومة النقل، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وكذا المطارات الجديدة، والتي تمثل فرصة واعدة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

من جانبه، أكد المسئول البولندي أن مصر تعد منطقة جاذبة للاستثمار، وأن بلاده تتطلع إلى إتمام إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم وإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في قناة السويس، مشيرًا إلى رغبة العديد من الشركات البولندية في التواجد بالسوق المصري، على أن تكون المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس هي مركز الانطلاق لتطوير مسار التعاون بين البلديّن.