شاهد.. تحسن كبير للأحوال الجوية فى القاهرة

شهدت محافظة القاهرة اليوم، الخميس، استقرارا في الأحوال الجوية وسطوع الشمس، وذلك بعد تعرضها لموجة من الطقس البارد وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مدار اليومين الماضيين.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" انتظاما للحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور المرورية على مستوى المحافظة.

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد، الجمعة، استقرار في حالة الطقس على البلاد، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتهدأ سرعة الرياح، يقابل ذلك أيضا ارتفاع تدريجي في الحرارة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الجمعة، يكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.

ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما مناطق الأمطار تحديدًا على المحافظات، فتكون متفرقة على مناطق "الإسكندرية - بلطيم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.