أيمن عبد المجيد يترشح على عضوية مجلس الصحفيين

تقدّم الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المنتهية بأوراق ترشحه لدورة ثانية.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم لتقى طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

ونوهت اللجنة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .. ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.