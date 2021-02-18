وزير الخارجية ونظيره البوروندي يتشاوران بشأن دفع التعاون الثنائي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البوروندي "ألبرت شنجيرو" حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، والتنسيق لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاتصال استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، والدعم الذي تقدمه مصر إلى بوروندي في شتى المجالات، وخاصةً في بناء الكوادر البوروندية، وهو ما يحظى بتقدير كبير من الجانب البوروندي.
كما أعرب وزير الخارجية البوروندي عن اعتزازه الكبير بمستوى التعاون الذي يجمع مصر ببوروندي في مختلف المجالات، وتقديره لمساندة مصر لبلاده في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، وهو ما يعكس حجم العلاقات التاريخية التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.
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