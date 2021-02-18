متقلقوش من الجو.. الرى تعلن خريطة الأمطار الأيام المقبلة

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار إلى سقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من ١٨ فبراير وحتى ٢٠ فبراير ٢٠٢١:

من المتوقع اليوم ١٨ فبراير سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ويوم ١٩ فبراير من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

أما يوم ٢٠ فبراير من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.