متقلقوش من الجو.. الرى تعلن خريطة الأمطار الأيام المقبلة

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار إلى سقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من ١٨ فبراير وحتى ٢٠ فبراير ٢٠٢١:
من المتوقع اليوم ١٨ فبراير سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
ويوم ١٩ فبراير من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.
أما يوم ٢٠ فبراير من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.
وقد أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدًا الخميس، بأن هناك أجواء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى.
وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة.
أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية والمنوفية.
فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مدن القناة، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
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