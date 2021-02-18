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سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً

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حسن يونس 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر اليوم، والذي كان مدار بحث العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية في ظل التذبذب الكبير في الأسعار، وشهدت أسعار الذهب بالأمس تراجعاً كبيراً بلغ نحو 10 جنيه في الجرام الواحد، وجاءت هذه الخسارة دفعة واحدة نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالمياً بنحو 7.29 دولار بنسبة بلغت 0.41%.

سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير 2021

سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً 2

وهناك حالة من التأرجح الملحوظ في أسعار الذهب، وذلك نتيجة العديد من العوامل، وأبرزها أسعار البورصة العالمية، وصعود السندات الأمريكية وارتفاع أسعار الدولار عالمياً، بالإضافة إلى صعود عملة البتكوين، هذا بجانب أن المعدن الأصفر يتأثر بأي أحداث عالمية أو محلية.

سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً 3

وجاء سعر الذهب مباشر اليوم وفق ما يلي

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24 888 إلى 890
سعر الذهب اليوم عيار 22 814 إلى 816
أسعار الذهب عيار 21 777 إلى 779
سعر الذهب الآن عيار 18 666 إلى 668
سعر الذهب اليوم عيار 14 518 إلى 519
سعر الذهب عيار 12 444 إلى 445
سعر كيلو الذهب 888,000 إلى 890,286
سعر الجنيه الذهب 6,216 إلى 6,232
سعر الأوقية 27,617 إلى 27,688

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هذا ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التذبذب في سعر الذهب ما بين الإرتفاع والإنخفاض، وذلك لحين استقرار وضع وباء كورونا في العالم، حيث أن الوضع ما زال خطراً وظهرت سلالة جديدة لأول مرة في بريطانيا، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإقتصادية مرة أخرى.

سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 18 فبراير يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً 4

سعر الذهب مباشر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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