مواعيد مباريات الزمالك القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

يترقب جماهير الزمالك مباريات الفريق القادمة في بطولة افريقيا بعدما تعادل بنتيجة سلبية أمام فريق مولودية الجزائر.

موقع دوت الخليج الإخباري

بينما يدخل الفارس الأبيض مباراته أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 5/3 ولم يتم موعد الساعة، العودة يوم 16/3 في دور المجموعات.

وتقام مباراة الزمالك أمام فريق مولودية الجزائرية في دور المجموعات والتي من المقرر إقامتها يوم 4/2 ولم يتم تحديد الساعة.

والجدير بالذكر أن يستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق تونجيث والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويتصدر ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز ال17 برصيد 8 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، و أحرز يوسف " اوباما" ، لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في مرمي الإسماعيلي، في المباراة التي قامت بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري، بينما احرز الهدف الثاني لاعب الفريق فرجاني ساسي.

بينما نال أبوجبل إنتقادات شديدة له عقب نهاية المباراة مما جعلت الحارس يغادر في سيارة خاصة، وذلك بسبب أخطاء أمس في مباراة الفريق أمام فريق الإسماعيلي وعدم صده للكرة التي تسببت في هدفة في شباكه .

فيما تصدر علي معلول قائمة أفضل صانعي الأهداف هذا الموسم برصيد 5 أهداف ساعد بهم اللاعب التونسي زملائه لإحراز الأهداف، بينما أحتل محمد مجدي أفشة وصافة القائمة برصيد 4 أهداف، وبنفس الرصيد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، وكريم فؤاد لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف.



وكالعاده يبدأ الزمالك مشوارة الأفريقي بتقديم نتائج غير مطمئنة ولكن تعود النتائج والأداء المتميز مع مرور الجولات.