إعدام الأم التي ألقت بطفليها في نهر دجلة

أعلنت المحكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكمها النهائي بحق الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة من أعلى أحد جسور بغداد، في أكتوبر الماضي، بالإعدام مرتين شنقًا.

كانت قد أثارت تلك السيدة حالة من الغضب العارمة بين مواطني الدول العربية في 19 اكتوبر الماضي، حيث صدم العرقيون والعالم أجمع بتفاصيل واقعة الأم العراقية التي ألقت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وزارة الداخلية العراقية

أفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.

وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.

أم تتخلص من طفليها للإنتقام من طليقها

انتفض الوطن العربي إثر إنتشار فيديو جريمة نهر دجلة التي هزت السماء، فلم ترحم والدتهما نظراتهما البريئة ولم يخشع قلبها أمام صرخاتهم قبل أن تلقيهم من فوق الجسر في النهر، انتقامًا من طليقها.

الجدير بالذكر، أن انتشرت العديد من المطالبات بسرعة إعدام تلك السيدة التي لن تعرف معنى كلمة الأمومة والرحمة وتخلت عن إنسانيتها لتذوق قليلًا من ما فعلته بأطفالها الصغار.