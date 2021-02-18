موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني في بطولة إفريقيا دور المجموعات والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصراً وستقام في ملعب بنجامين مكابا الوطني.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

وتذاع مجموعة قنوات بين سبورت مباراة الأهلي والمريخ مالكة حق إذاعة مباريات دوري أبطال افريقيا ، وتذيع يتم اذاعة المباراة عبر قناة بين سبورت beIN Sports HD 7 .

وتنقل أيضًا قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة المباراة، و أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن معلق مباراة الأهلي والمريخ وهو المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كان أمام فريق المريخ السوداني والتي أنتهت بنتيجة 3/0 لصالح المارد الأحمر، و سجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، و الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أفتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز أمام المريخ السوادني في أولى مباريات الفريقيين بالبطولة.

ويحتل سيمبا البطل التنزاني المركز الثاني للمجموعة بعد تحقيق الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي علي أرض الأخير بهدف نظيف يحتل المريخ السوداني بطل السودان المركز الأخير في ترتيب المجموعة، ويحتل فيتا كلوب الأنجولي المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

