لأول مرة في الدروايش.. كل ماتريد معرفته عن "نرمين" مدرب الإسماعيلي الجديد

أنضم البوسني نرمين باشيتش للجهاز الفني الجديد للدروايش، ضمن الإدارة الفنية الجديدة لقيادة الإسماعيلي بعد إقالة ريكادرو المدرب البرازيلي من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج.
ويعد الجهاز الفني للدؤوايش هو أول جهاز فني بوسني يتولى الإدارة الفنية للإسماعيلي.
ولد نرمين باشيتش في 24 نوفمبر عام 1983 بعمر 37 عاما، في البوسنة والهرسك موطن المدرب، حاصل علي شهادة UEFA Pro التدريبة من الإتحاد الأوربي.
يعد باشيتش أصغر مدرب في تاريخ البوسنة حيث قاد التدريب بعمر 29 عاما، ويعتمد المدرب العام للإسماعيلي علي خطة 4-3-3 صريحة وبالطريقة الدفاعية، الأمر الذي يبرز تركيز البوسني علي الجانب الدفاعي أكثر من الشق الهجومي.
بدء مسيرته التدريبة كمساعد لمواطنه ارابوفيتش في نادي بوسني، وظل في البوسنة والهرسك حتى أستطاع تولية منصب المدير الفني مع نادي ترافنيك في دوري الدرجة الاولى بوطنه، كما تولى إدارة سيمين وجوريكا أيضا.
وتعد من أهم مراحل ومحطات المدرب الإفريقية، تجربته مع نادي أول أغسطس الأنجولي، كمدرب مساعد مع يوفيتش المدير الفني الحالي للإسماعيلي أيضا، الأمر الذي جعل يوفيتش يطالب بتواجده لمزيد من التجانس بين أعضاء الجهاز الفنى.
ويتكون الجهاز الفني للدروايش من : يوفيتس مدير فني للفريق ، نيرمين باشيتش مدرب عام للإسماعلي ، فيما يتولي جيفاد ساريتش الأحمال البدنية للفريق.
يذكر أن الإسماعيلي خسر أمام الزمالك بهدفيين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقن علي ملعب القاهرة الدولى.
ودخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: محمد فوزي.
خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.
خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.
خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.
بينما دخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل ضم كلا من:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.
خط الهجوم: شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.
ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع إنبي في إطار منافسات الدوري المصري بالجولة القادمة.
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