لأول مرة في الدروايش.. كل ماتريد معرفته عن "نرمين" مدرب الإسماعيلي الجديد

أنضم البوسني نرمين باشيتش للجهاز الفني الجديد للدروايش، ضمن الإدارة الفنية الجديدة لقيادة الإسماعيلي بعد إقالة ريكادرو المدرب البرازيلي من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج.

ويعد الجهاز الفني للدؤوايش هو أول جهاز فني بوسني يتولى الإدارة الفنية للإسماعيلي.

ولد نرمين باشيتش في 24 نوفمبر عام 1983 بعمر 37 عاما، في البوسنة والهرسك موطن المدرب، حاصل علي شهادة UEFA Pro التدريبة من الإتحاد الأوربي.

يعد باشيتش أصغر مدرب في تاريخ البوسنة حيث قاد التدريب بعمر 29 عاما، ويعتمد المدرب العام للإسماعيلي علي خطة 4-3-3 صريحة وبالطريقة الدفاعية، الأمر الذي يبرز تركيز البوسني علي الجانب الدفاعي أكثر من الشق الهجومي.

بدء مسيرته التدريبة كمساعد لمواطنه ارابوفيتش في نادي بوسني، وظل في البوسنة والهرسك حتى أستطاع تولية منصب المدير الفني مع نادي ترافنيك في دوري الدرجة الاولى بوطنه، كما تولى إدارة سيمين وجوريكا أيضا.