رضا البلتاجي يكتب: حنان سيدنا عمر

شيكابالا لاعب الزمالك خرج مستبدلا فى منتصف الشوط الثانى وعلامات الغضب بادية على وجهه ورفض مصافحة بديله او المدير الفنى او احد من أفراد الجهاز وتمادى فى غضبة بقذف زجاجة مياه فى ظهر دكة البدلاء سمعتها من أعلى المقصورة العلوية فى تصرف حتما يدينه وهو كابتن الفريق وله فى الدورى الممتاز مايزيد عن 20سنة إضافة إلى موقفه من هدف الفوز الذى احرزه ساسى قبل نهاية المباراة بدقيقتين حيث انتفض الملعب فرحا مهنئين ساسى عريس الماتش الا هو ولو كنت صاحب قرار فى النادى لوقعت عليه أقصى عقوبة مادية ،،،، نصيحة وعتاب عليك حان وقت الاعتزال

ليس بعد القتل ذنب



من أعظمُ الوصايا في القرآنِ العظيم ثلاثُ آياتٍ من سورة الأنعام، قال الله تعالى: ((قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) الأنعام:151-153

الوصيةُ هي الأمرُ المؤكَّد والعهد المبرَم والعناية بالمعنى العظيم وتأكيدُ فعلِه،,,،،،،،،،،،

فالآيات تقرِّر توحيدَ الله تعالى الأصلَ العظيم الذي يرجِع إليه كلُّ أمرٍ،،،،،،،، وتوصي بالإحسان بالوالدين قاعدَتي ونواة المجتمع وتحرِّم الآية العدوانَ على الطفولة، وترعى حقَّها، حيث ترى فى الطفل قوَّة الأمة واملها ومستقبلها وتؤكد على أهمية العدالة حتى فى القول بكل معانيه فطالما ضاعت أرواح وخربت بيوت جراء كلمة كذب او شهادة زور وتنهى الآيةُ عن الفواحِش الظاهرةِ والباطنة ليعمَّ الطهرُ والعفاف وتصانَ الفضيلة وتدفَن الرذيلة وتُحفَظ الحرمَات والحقوق. وتقرِّر الآيةُ حرمةَ قتل النفسِ المعصومة الدمّ ليبتعدَ الإنسان من دمار الحروبِ والثارات وسفك الدماء وما اعظمه من إثم كما أقر النبى ان هدم الكعبة اهون على الله من قتل نفس واحدة ،،،،،،،،،،،،،،،،، ثلاث آيات تكفى ليسود الامان كل الأرض ويعم الرخاء كل البشرية

قيل في فضائل عمر رضي الله عنه: : جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه خُلق زوجته، فوقف ببابه ينتظره، فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها، وهو ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل قائلا: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكيف حالي؟ فخرج عمر فرآه موليًا فناداه: ما حاجتك يا أخي؟ فقال: يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك خُلق زوجتي واستطالتها علي، فسمعتُ زوجتك كذلك، فرجعتُ وقلتُ: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته، فكيف حالي؟ فقال عمر: تحملتها لحقوق لها علي، فإنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لأولادي، وليس ذلك بواجب عليها، وسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أتحملها لذلك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي. قال: فتحملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة ،،،،،، رحمة الله على سيدنا عمر المعروف عنه القوة والشدة ،،،، اللين والصبر مع زوجته ،،،،، اكيد كان بيحبها ،، الحب قرين الحنان

الحب قرين لحنان

سعاد حسنى ست الحزن والجمال

أحدهم نزل صورة على صفحته لجميلة الجميلات سعاد حسني وعلق تحتها بجملة ( ست الحزن والجمال) ،،،،،، الادق والاصوب والانسب انها ست القهر والاستبداد ،،،،،

زعل جمهور الزمالك

مش عاوز جمهور الزمالك يزعل منى ،، وقد كنت مراقب للقاء الفريق مع الإسماعيلى حيث فاز الفريق بصعوبة على متذيل الدورى فأنا ارى ان امل الفوز بالدرع صعب أن لم يكن مستحيل وان الدورى عارف طريقه لذا انصح إدارة النادى بتوجيه الشكر إلى فرجانى (افضل محترف فى النادى) منذ تاريخه وتوفير قيمة عقده التى تكفى للانفاق على قطاع الناشئين لعشر سنوات لعيبة وأجهزة فنية وادارية حتما سيخرج من بينهم عشرات النجوم فى كل الألعاب عسى أن يخرج النادى من كبوته منافسا على البطولات المحلية و الأفريقية أسوة بغريمه الذى سبقه بعشرات السنين ،،