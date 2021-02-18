تعليقًا على إشادة الأمم المتحدة عمرو هندي : تمكين الشباب جعلهم شركاء في دائرة صنع القرار

قال عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، إن ملف تمكين الشباب يعود الفضل فيه للقيادة السياسية، فخلال السنوات الأخيرة ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كان ومازال حريص على الاهتمام بالشباب، والاستماع إليهم، وذلك من خلال عرض أفكار ومقترحات بشأن عدد من الموضوعات المختلفة في شتى المجالات، وهذا يعنى إشراك الشباب في دائرة صنع القرار.

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إشراك الشباب

وأضاف هندي، أن إشراك الشباب في صنع القرار يعنى مزيد من الثقة، ففي الوقت الذي عانى الشباب لعصور كثيرة من التهميش أصبح شريك في دائرة صنع القرار، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم إسناد العديد من المهام لقيادات شابة، وذلك بعد تمكينها، ولم يأتي التمكين إلا بعد التأهيل وهذه هي الخطوات الجادة والحقيقية لبناء الإنسان المصرى، فلم يعد الأمر قاصرا على التمكين فقط، ولكن تأهيلهم قبل ذلك.

تمكين الشباب

وأشاد هندي، بقيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن ملف تمكين الشباب سيشهد المزيد من الاهتمام خلال السنوات المقبلة، وسنى الشباب في مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، ومع الوقت ستتحول مصر لدولة شابة قوية وهذا حلم طال انتظاره.

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