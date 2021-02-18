خالد فودة: جنوب سيناء تحتاج واعظات الأوقاف لشرح صحيح الإسلام للمرأة البدوية

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وأكد فودة، فى كلمته خلال الندوة، أن المجال لا يتسع لعرض الجهود المبذولة بمحافظة جنوب سيناء فيما يتعلق بنشر الوعى، وأن جنوب سيناء تتشرف بالمشاركة فى استراتيجية بناء الوعى 2021، معربًا عن سعادته كونها المحافظة الأولى التى ساهمت فى هذه الاستراتيجية.
وأشار فودة إلى أن التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف مستمر ومتجدد ولم ينقطع، لافتا إلى أن وجود مركز مثل المركز الثقافى الإسلامى بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ يعد شرفًا وفخرًا كبيرا، كما تعد مبادرة "هيا نصلى معًا" و"سانت كاترين" معلمًا مهما فى إطار هذا التعاون المستمر، لما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من معالم وآثار سياحية ودينية، موضحا حرص محافظة جنوب سيناء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من افتتاح مدينة التجلى الأعظم.
ونوه محافظ جنوب سيناء بالحاجة إلى واعظات الأوقاف لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات فى جنوب سيناء، داعيا الحضور إلى زيارة مدينة طابا التى ستنظم برنامجًا لزيارتها فى القريب العاجل، ثم العودة إلى مدينة الطور لافتتاح أكبر مسجد فيها.
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