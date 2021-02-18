السفير مختار عمر : مصر من أوائل الدول التى اهتمت ببناء الوعى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير مختار عمر، كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الأوروبى، أن قضية بناء الوعى تهم كل شعوب العالم لذا صدرت فى الآونة الأخيرة عدة قوانين ودساتير تمثل تلك الشعوب، ومصر من أسبق الدول حرصًا على مواكبة تلك التطورات الدولية، فعملت على تصحيح مسار وعى الشعب المصرى من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة بناء الوعى.





وأشاد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الأوروبى، فى كلمته خلال فعاليات ندوة "الإعلام والوعى والتنمية" اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بدور وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى العمل بكل جد على تفعيل قضية بناء الوعى من خلال التعاون المشترك مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، مؤكدًا أن مصر لم تشهد دورًا لواعظات وزارة الأوقاف خارج مصر إلا فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وأن وزارة الأوقاف صار لها وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية دور عالمى غير مسبوق.

وأشار مختار عمر إلى ما قام به الدكتور محمد مختار جمعة من تقديم للإسلام الوسطى أظهر للجميع خطأ الجماعات المتطرفة وخطرها على الإسلام الوسطى المستنير ، داخل مصر وخارجها.

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