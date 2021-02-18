صور .. وزير الأوقاف : الدول الصادقة باقية والكاذبة زائلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لم يشهد فى تاريخه هذا الكم الهائل من الندوات فمنذ الإعلان عن إطلاق استراتيجية بناء الوعى 2021، تم تنفيذ 5 ندوات بالمجلس، إضافة إلى الندوات المشتركة الأخرى، مشيدًا بمشاركة نقابة الإعلاميين فى هذه الندوة.

وعقدت ندوة "الإعلام والوعى والتنمية" اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتى بالقاهرة، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الأوروبى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعى.



وأكد وزير الأوقاف، أن العمل النقابى الحقيقى يأخذ بعدًا وطنيًّا حقيقيًّا يتكامل مع الأدوار الرسمية والتنفيذية بموضوعية كاملة، مشيدًا بدور محافظة جنوب سيناء الفاعل فى التنمية المستدامة وكونها المحافظة الأولى فى الشراكة مع وزارة الأوقاف، إذ تتميز بآثارها الدينية والتاريخية الفريدة والتى تعد أحد أهم معالم السياحة الدينية، ولذلك تم افتتاح أول مركز للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ليكون منارة إشعاع متقدمة لانطلاق الثقافة الدينية الرشيدة باللغات الأجنبية.



كما أشار وزير الأوقاف، إلى أن قضية تجديد الخطاب الدينى قضية متجددة تحتاج إلى قراءة جديدة لكل النصوص وفق مستجدات الحياة وتطوراتها، وكلما اتسع عمق الإنسان الثقافى والوطنى والخبرة الحياتية اتسع أفقه الفكرى، فهناك فرق بين قراءة النص فى إطار فقه الدولة، وبين قراءته برؤية فردية أو فى إطار فقه الجماعة، فحين نقرأ فى موضوع "الصدق" يتبين بقراءة واعية أن الصدق كما يُطلب على مستوى الأفراد يُطلب أيضًا على مستوى الدول، وأن الدول الصادقة هى التى تحترم مُعاهداتها وعهودها ومواثيقها والتزاماتها وتفى بها دون مواربة، أما الدول الكاذبة فشأنها شأن الأفراد فى الكذب والمراوغة، فالدول العظيمة هى الدول الصادقة، والدول الصادقة التى تفى بمعاهداتها ومواثيقها هى التى تبنى حضارة حقيقية، أما الدول التى لا تفى لا بعهود ولا بالتزامات فلا بقاء لها وإن غرَّها ما غرَّها من أمرها العارض، وحين نقرأ موضوع "الجار" يتبين أيضًا أن حق جوار الدول لا يقل حرمة عن حق جوار الأفراد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يمكن أن تدخل دولة إلا بإذن أصحابها المعتبرين وسلطاتها القانونية ومن خلال الأساليب القانونية المنظمة لهذا.

كما أشار إلى مفهوم التطور الدلالى للغة كأحد عوامل فهم النص فهمًا صحيحًا، وقد تطور المفهوم الدلالى للجهاد القتالى فى العصر الحديث ليصبح معناه إعلان حالة التعبئة العامة أو حالة التعبئة الخاصة أو إعلان حالة الحرب والسلم، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلن حالة التعبئة بصفته نبيًا وحاكمًا، وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يعلن أحد حالة التعبئة العامة بمفهومها الجديد إلا حاكم الدولة من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وليس ذلك حقا لشخص ولا لجماعة ولا لحزب ولا لفريق إنما ينظمه القانون والدستور، مختتما حديثه بضرورة قراءة النص فى ضوء مفهوم وآليات ومتطلبات بناء الدول.