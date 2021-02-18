تقديرًا لجهوده.. منح وزير الأوقاف درع نقابة الإعلاميين

جدة - نرمين السيد - أهدى النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، درع نقابة الإعلاميين، إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى نشر الوعى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.





جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "الإعلام والوعى والتنمية" والتى انطلقت اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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