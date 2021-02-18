الحكومة تستعرض رؤية تحقيق الأمن الغذائى ومشروع الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن الحكومة منذ قليل، فإن الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع أيضا مشروع الرى الحديث.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إجراؤه خلال هذه الفترة من الحصر والمسح الشامل لمختلف القرى المستهدف تطويرها فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا على أهمية البيانات التى يتم الحصول عليها فى الرصد والتحديد الدقيق لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقترح تنفيذها ضمن خطة تطوير هذه القرى، مشيداً فى هذا الصدد بحجم البيانات والمعلومات التى لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتفاصيلها عن مختلف القرى على مستوى الجمهورية، والتى ستسهم وبشكل كبير فى تحديد الخدمات والمشروعات التى تلبى احتياجات قاطنى تلك القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق لضمان استفادة كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من البيانات التى لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة وأنها تضم العديد من التفاصيل الدقيقة حول المشروعات المنفذة بالقرى، مدعومة بالخرائط التوضيحية لتلك المشروعات، هذا إلى جانب ما تتضمنه هذه البيانات من معلومات حول منظومة المواليد والوفيات.