شكري يشارك في جلسة نظمتها وزارة الخارجية لوسائل الإعلام تحضيرا لمنتدى أسوان...

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 18 فبراير الجاري، في جلسة الإحاطة التي عقدها السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك لاطلاع وسائل الإعلام على أهم ملامح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، والتي تعقد افتراضيا خلال الفترة من 1-5 مارس 2021.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على عقد النسخة الثانية من المنتدى، الذي يمثل منصة يتم من خلالها تناول حلولاً أفريقية للتحديات التي تواجهها دول القارة، خاصةً في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن عقد المنتدى في هذا التوقيت يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعمل فيها القارة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي نتجت عنها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى الاهتمام التي توليه الدولة المصرية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما في ذلك في القارة الأفريقية، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من خلال مقاربة شاملة تتناول كافة جوانب الإرهاب والتطرف.