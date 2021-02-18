"صنّاع الخير" تطلق مبادرة حماية لدعم أهالي النوبة غدا

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة بداية من غد الجمعة وبرعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان قافلة مساعدات انسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف أهالينا في أسوان سوف تنطلق غدًا من قرية المنصورية مركز دراو وسوف تستهدف تقديم الدعم للأهالي في قرى النوبة بأنحاء محافظة أسوان من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون استعداد لإجرائها بالمجان خلال أسبوعين.



من جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن قافلة مبادرة حماية سوف تتضمن ايضًا بجانب تنظيم القافلة الطبية توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من 20 قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانه قبلى وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة اول .

وأشارت عمر الى أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف هذا الأسبوع أهالينا في أسوان ستوزع 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتي كحل وصابون وفيتامين سى وزنك ويتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن اسوان المختلفة.



يذكر أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة انطلاق جديدة لصناع الخير وحياة كريمة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان حيث سبق للمؤسستين إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بأنحاء المحافظة كما انتهت صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة مركز إدفو ضمن مبادرة حياة كريمة.