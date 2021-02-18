نقيب الصحفيين: مجلس النقابة قام بجهد مشكور في مشروع العلاج

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: "إننا صرفنا على مشروع العلاج فقط ٢٥ مليون جنيه في العامين، والإيرادات كانت بسيطة، بعجز يبلغ ٢٠ مليون جنيه، في حين أن إيرادات النقابة كاملة سنويا هي اشتراكات الصحفيين بما يعني حوالي مليون و٤٠٠ ألف جنيه تقريبا، أي أن هناك مليون جنيه خسارة شهريا".

وأضاف رشوان، خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من الزملاء عقب ترشحه دورة ثانية اليوم على الانتخابات المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل: "بالرغم من ذلك استطعنا توفير موارد للأزمة، بجانب جهد مشكور لمجلس النقابة والزملاء بشكل منفرد، و استطعنا توفير مسحة مجانية للصحفيين وأسرهم دون جنيه واحد".

وأوضح أن "إجمالي عدد المسحات حتى الأسبوعين الماضيين، بلغ ٦٣٦ مسحة، منهم ٤٥٥ فقط مشتركين بمشروع العلاج، بالإضافة إلى ٢٤٥ لأسر الصحفيين، كما تم تكرار ١٠٠ مسحة، وبالتالي هذا وفر علينا جهودا في الانتقال، كما أن إجمالي ما صرف في هذا المجلس على العلاج ٢٥ مليونا و٩٠٠ ألف، بعجز نحو ٢١ مليون جنيه مقابل الإيرادات، وحتى الآن نجحنا جزئيا، وهذه الخسائر لن يمكن تعويضها".

وتابع: "النقابة صرفت إعانات علاجية عام ٢٠١٨ بـ١٧٧ ألفا و٥٠٠ جنيه، حتى انتخابات ٢٠١٩، ومجلسنا في العامين صرف نحو ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه إعانات علاجية، كما صرفنا إعانات طوارئ بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه في العامين مقابل ٤٠٩ آلاف للمجلس السابق"، مشيرا إلى أن النقابة صرفت إعانات للزملاء المتوقفين عن العمل أيضا نحو ٦ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه لكل المتوقفين عن العمل، كما صرفت على القروض ١٣ مليونا و١٢٠ ألف جنيه تقريبا.

وأشار رشوان إلى أن النقابة تحصل على دعم مالي إضافي من الدولة، ففي الانتخابات قبل الماضية ٥٥ مليون جنيه على عامين، وفي الانتخابات الماضية حصلنا على ٦٥ مليونا وفرنا منهم ٥ ملايين للبدل، والعام الحالي حصلنا على ٦٠ مليون جنيه، دخل خزينة النقابة منهم الأسبوع الماضي ٤٥ مليون جنيه.