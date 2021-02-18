رشوان: أزمة " كورونا " أثرت على المجلس والجمعية العمومية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن التأثير الاقتصادي لكورونا أنعكس بالفعل على الصحف، ولكننا نحاول ونسعى لإنقاذ الصحفي ولإنقاذ الصناعة، لأنه إذا سقطت الصناعة لن نجد هذه المهنة، موضحا أن ملفات الصحفيين في الفترات الماضية كانت معقدة وصعبة، وزادت صعوبة في ظل انتشار جائحة " كورونا ".

وأوضح نقيب الصحفيين: خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من الزملاء عقب ترشحة دورة ثانية اليوم على الانتخابات المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل، إن " كورونا " أثرت على كل شئ في العالم، وبالتالي أثرت في بلادنا، وبالتأكيد في نقابتنا أيضا حيث خسرنا عددا من الزملاء الأعزاء.

وتابع نقيب الصحفيين، أن " كورونا " ليست حجة أو عذرا لأي تقصير حدث، لكنها جائحة لازلنا نتأثر بها، وأثرت على الجمعية العمومية أيضا، ومازلنا ننتظر تأثيرها على إنعقاد الجمعية، والزملاء المشرفون على اللجنة ملقى على عاتقهم هذا الأمر بضرورة تأمين الانتخابات، وكلنا وقعنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة: أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوها إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.