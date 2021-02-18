بيج رامي يوجه رسالة للشباب:مصر محتاجة ألف رامي يرفع علمها..شاهد

كرم نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، البطل المصري ممدوح السبيعي، بطل مستر أوليمبيا والشهير بببج رامي، وذلك خلال حفل تم تنظيمه صباح اليوم الخميس، بحضور قيادات النادي وعدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

وأهدى ايروسبورت " بيج رامي " عضوية شرفية بالنادي، وأعربوا عن فخرهم بالبطل المصري وما حققه من انجاز عالمي حققه في ظل ظروف استثنائيه تعيشها دول العالم كافة ومصر بصفة خاصة.

وأعرب بيج رامي، عن تقديره لتكريم إيروسبورت الحفاوة من قبل وزارة الطيران المدني على مستوى قطاعاتها، مؤكداَ أن كافة مؤسسات الدولة تهدف إلى محاولة دفع عجلة الرياضة المصرية إلى المقدمة دائمًا ورفع اسم مصر عاليا، مشيرا إلى أن أعظم انتصار حققهم هو حفاوة المصريين به بعد الفوز بالبطولة والحفاوة التي وجدها من قبل كافة مؤسسات الدولة.

وأشار بيج رامي، إلى الاحتفال والتنظيم الذي أقامته له الشركة الوطنية مصر للطيران بمطار نيويورك أثناء رحلته في العودة إلى أرض الوطن بعد حصد لقب البطولة، معربًا عن كافة تقديره للشركة الوطنية ووزارة الطيران المدني.

وجه البطل المصري العالمي، خلال الاحتفالية رسالة للشباب، قائلا:" الشباب لازم يشتغلوا علي نفسهم.. مش عشان بيج رامي حقق نجاح، ولكن مصر تحتاج إلى ألف بيج رامي لرفع علمها واسمها، واحنا ربنا ادنا كل حاجة".

وتابع: "انت بتجتهد وتعمل اللي عليك، وصدق حلمك، كلنا لازم نصدق اللي بنحلم بيه ونسعى لتحقيقه".

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بأن زيارة البطل المصري بيج رامي لمقر نادي إيرو سبورت تأتي في إطار تشجيع النشء من صغار اللاعبين بالنادي واتخاذ الأبطال الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا مثل البطل المصري بيج رامي قدوة ومثلا أعلى في ممارسة الرياضة، ومن أجل التعرف على البطل المصري عن قرب وتحفيز براعم الرياضيين بالنادي للالتزام بالممارسات الرياضية السليمة بدنيا وفنيا وروحيا والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مسيرتهم الرياضية من أجل تحقيق طموحاتهم وتمثيل ناديهم ووطنهم في المحافل الرياضية الدولية، خاصة أن نادي إيرو سبورت بفرعيه أ و ب يمتلك تجهيزاترياضية وفنية وبنية تحتية من ملاعب وصالات تدريب ولياقة بدنية ومعدات رياضية على أعلى مستوى، مما يجعله يتبوأ مكانته بين الأندية الرياضية الكبرى في مصر.