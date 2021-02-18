تعرف الآن من خلال موقعنا مصر فايف| تردد قناة مدرستنا (1-2) التعليمية

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة مدرستنا 1. . حيث إننا بصدد انتظار حديث الدكتورة طارق شوقي، والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في مصر، وذلك اليوم الخميس 18 فبراير 2021، في تمام الساعة السادسة مساء.

حيث قد جاء ذلك الحديث في ايطار قلق وطرح أولياء الأمور الكثير من الأسئلة، في الفترة الماضية والتي تخص الامتحانات وكذلك الجداول الدراسية وطرق عقد الامتحانات.

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تابع تردد قناة مدرستنا(1) التعليمية

– التردد، 12303، ويكون الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500- علي القمر الصناعي نايل سات، ويكون معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد صرحت وزاره التربية والتعليم في مصر، بالإعلان على أنه في تمام الساعة السادسة، من يوم الخميس 18 فبراير 2021، سوف يقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحا وفيا عن كل ما يخص إتمام المرحلة التعليمية في مصر، وطرق عقد واستكمال الامتحانات، وكذلك سيتم الإجابة من قبل طارق شوقي على ما قد تم طرحه عليه في المؤتمر الصحفي الذي تم يوم الأحد الماضي، على أن يكون ذلك الحديث على قناه مدرستنا(1) التعليميه.

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تردد قناة مدرستنا التعليمية (2)

– تردد>> 12206.

-علي القمر>> نايل سات.

– ويكون الاستقطاب>> رأسي.

– ومعامل الترميز>> 27500.

– وأيضا معامل التصحيح5/6.

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