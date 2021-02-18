لاعب الأهلي يقترب من الحصول على جائزة الكاف

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استفتاء على أفضل لاعب بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
موقع دوت الخليج الإخباري
ويتنافس في الاستفتاء كلا من جونيور أجاء لاعب النادي الأهلي، عبدالقادر الصالحي حارس مولودية الجزائر، أوكانسي مانديلا لاعب هوريا كوناكري الغيني، موسي ليبوسا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.
وبعد مرور 20 دقيقة فقط من بداية الاستفتاء أصبح جونيور أجاي الأقرب لحصد جائزة الأفضل بنتيجة 81.9%، فيما حصل أوكانسي مانديلا 2.5%، عبدالقادر صالحي 6.7%، وموسى ليبوسا 8.9%.
وقدم النيجيري جونيور أجاي مستوى رائع للغاية في تلك المباراة، بالرغم من ابتعاده لفترة كبيرة بسبب الإصابة.
وقام جونيور أجاي بصناعة هدف من الأهداف الثلاثة التي سجلها الأهلي بالمباراة.ولاعب الأهلي في مباراته الأولى بدور المجموعات فريق المريخ السوداني، في مباراة لعبت يوم السادس عشر من فبراير الجاري على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، وفاز النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
سجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول في الدقيقة السابعة والخمسين، بعد انطلاقة سريعة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية سكنت شباك الحارس منجد النيل أبو زيد.
وفي الدقيقة الرابعة والستين جاء الثاني تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي استغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
واختتم والتر بواليا أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين بعد تمريرة بينية متقنة من عمرو السولية استغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ استغلها والتر بواليا بتحرك ذكي إنفرد على إثره بالمرمى ثم سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.
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