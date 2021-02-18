آخر أخبار صندوق دوت الخليج 18-2-2021

آخر أخبار صندوق دوت الخليج، يسعى العديد من المواطنين الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بصندوق دوت الخليج وأبرز اسهاماته والمشاريع التنموية المقدمة من الصندوق الذى يعد قاطرة تنمية حقيقية لا تتوقف عن تقديم عن الدعم والعون إلى المصريين ونرصد فى التقرير التالى آخر أخبار صندوق دوت الخليج.

يشارك صندوق دوت الخليج فى دعم المجتمع المصرى، حيث ينظم فى الوقت الحالى العديد من التنقلات المعنية بتقديم عددًا من الأجهزة المنزلية للعديد من الأسر، حيث أعلن فى وقت لاحق تجهيز 158 فتاة أولى بالرعاية، تزامنًا مع عيد الحب.

يلعب صندوق دوت الخليج دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة، حيث أحدث فارقًا على مستوى الجمعيات الخيرية، حيث وجه الكثير من الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم رجال الأعمال لصندوق دوت الخليج

يقدم العديد من المواطنين القادرين الكثير من التبرعات إلى صندوق دوت الخليج، وذلك انطلاقًا من رغبة حثيثة إلى الوقوف بجوار الدولة المصرية، فى كل أزماتها، وكان رجل الأعمال، رامى لكح، حيث أعلن تبرعه لصندوق دوت الخليج ب 30 مليون جنيه، ووجهت هيئة قناة السويس مبلغ قدره 40 مليون جنيه إلى الصندوق للمساهمة فى تمويل لقاح كورونا.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. تأسيس الصندوق

تجدر الإشارة إلى أن صندوق دوت الخليج تم تأسيسه عام 2014، بعد مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلى ذلك ضخ عدد كبير من المستثمرين الكثير من الأموال من أجل المساهمة فى الصندوق.

دور صندوق دوت الخليج المحورى

كان للصندوق دورًا محوريًا فى مواجهة العديد من الأزمات وعبور الكثير من التحديات الصعبة، حيث ساهم بقدر كبير من الدعم فى أزمة جائحة كورونا، كما ساند الدولة المصرية فى عبور أزمة السيول الذى أثرت على قطاع كبير من المصريين.

يمكن التبرع لصالح الصندوق من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، المسجل على الإنترنت، وذلك من خلال كتابة اسم صندوق دوت الخليج على جوجل، ومعرفة الأساليب المتبعة، للتبرع إلى صالح الصندوق، كما يمكن معرفة آخر التفاصيل المتعلقة بالصندوق والمشاريع التى تم تنفيذها.

صندوق دوت الخليج، دخل موسوعة جينيس العالمية كأكبر مؤسسة خدمية تقدم العون والدعم إلى المواطنين.