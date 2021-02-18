صناع الاختيار 2 يشوقون الجمهور له بصورة وأمير كرارة: مبروك يا رجالة

نشر عدد من صناع مسلسل "الأختيار 2" البوستر الدعائي للمسلسل، ليحمسوا الجمهور له قبل عرضه بالموسم الرمضاني 2021، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنه، وتصدره الترند بمحرك جوجل.

إقرأ أيضًا: دنيا سمير غانم توجه رسالة لصناع مسلسل في بيتنا روبوت

فيما نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي على موقع صفحاته بمنصات السوشيال ميديا المختلفة بوستر جديد للمسلسل، والذي ظهر فيه أبطاله النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وعلق عليه قائلًا:"الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله..قولوهم الاختيار بيخافوا منهم.. مصر العظمى".

أحمد مكي ينشر صور بوستر الاختيار2

ومن جانبه شارك الفنان أحمد مكي، جمهوره بصورة البوستر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به، وعلق عليها:"إن شاء الله رمضان 2021".

أمير كرارة يهنئ صناع مسلسل الاختيار 2

فيما حرص النجم أمير كرارة بطل مسلسل الاختيار الجزء الأول، على تهنئة صناع الجزء الثاني من المسلسل ونشر صورة البوستر عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: مبروك لاخواتي الجامدين جدا ان شاء الله تكسروا الدنيا كالعاده بيتر ميمي حسين عسر تامر مرسي حسام شوقي فتحي إسماعيل هاني سرحان احمد حمدي محمد الدالي احمد فايز خيري سالم وابو غزاله والنجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير احمد مكي مبروك يا رجاله..الاختيار".

وتناول مسلسل الاختيار الجزء الأول، حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.