كرم جبر: لن نقبل باي تجاوز وحذرنا مذيعة "صيد الثعالب" بالشطب "فيديو"

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم عمل كتاب للتحذير من قواعد النشر غير الأخلاقى ونشره فى الجريدة الرسمية على كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى عمل العديد من الندوات التوعوية مع رؤساء التحرير، وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة، خاصة التى تخص حقوق الإنسان، كما شهدنا فى الفترة الأخير نشر العديد من القضايا غير الأخلاقية، مثل طبيب الأسنان وسيدة المحلة، وبناءًا عليه تم عقد اجتماع عاجل مع رؤساء التحرير من أجل إزالة هذه القضايا الغير أخلاقية وإعطائهم مهلة لمدة إسبوعين وبالفعل تم إزالتها، وتقدمت باسم المجلس الأعلى للإعلام بالإعتذار لسيدة المحلة، مشيرا إلى أنه لايمكن تناول سمعة المواطنين بهذه الصورة المشينة.

كرم جبر: المجلس الأعلى للإعلام يرصد البرامج ويتلقى الشكاوى

ولفت كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام، يرصد البرامج التلفزيونية ويتلقى شكاوى من المواطنين، سواء كانوا عاديين أو من مواطنيين متضررين من هذه القضايا، ثم تدخل إلى لجنة الشكاوي والتى ينظر إليها رئيس مجلس الدولة، ثم يبعث بتوصية للمجلس الأعلى للإعلام، ويأخذ قرار بسرعة فى أقل من 24 ساعة.

كرم جبر يسلط الضوء على عددًا من القضايا غير الأخلاقية التى تناولها الإعلام

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى العديد من القضايا الغير أخلاقية التى تناولتها وسائل الإعلام فى الفترة الماضية، مثل الصيد الجائر للثعالب فى أحد البرامج، وتم إنذارهم بالشطب النهائي إن لم يلتزموا، وقضية نشر موضوعات متعلقة بمياه النيل على قناة الصحة والجمال، وتم تصحيح المعلومة إضافة إلى تلقينا شكوى من المستشار عدلى منصور تفيد بوجود 30 صفحة تستخدم أسم عدلى منصور، ليس لها علاقة به، وتم رصدهم وتحويلهم للجنة الشكاوي ومخاطبة وزارة الإتصالات، بحذف هذه الصفحات وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وألمح كرم جبر إلى أن 60 فى المائه من الريف المصرى لا يوجد به صرف صحى، مما يعنى أن هناك 60 فى المائه من المصريين سيحظون بحياة آدامية وكريمة، وهناك نموذج تفاصيل عن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية لرفع الروح المعنوية للمواطنين، من خلال عرض ما تم فى التعليم والصحة ورصف الطرق فى القرى، مؤكدا على الحفاظ على المميزات النسبية فى القرى.

وأكد كرم جبر، على دور الإعلام فى توعية الناس بالمشاكل المنتظرة وكيفية التعامل معها واهتمام الإعلام بالجانب الإيجابى وإبرازه، مشيرًا إلى تطوير القرى وما يتم من تنمية فى الصناعة التحويلية وتوفير فرص عمل لشباب القرى، إضافة إلى العمالة المستخدمة فى تطوير القرى، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض فى معدلات البطالة فى مصر، موضحا أهم القضايا التى يلزم أن يهتم بها الإعلام التوعوى فى الفترة القادمة، وإيصالها للمواطنين، هى قضية حقوق الإنسان والمشروعات القومية الكبرى، وماتقدمه من خدمات للمواطن وتأثيرها المباشر والغير مباشر عليه مشيرا إلى إسهام مشروع تنمية القرى فى خفض نسبة البطالة إلى 6 فى المائة فى مصر.