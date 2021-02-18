الكاثوليكية تشارك الأزهر لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - التقت اللجنة الأسقفية للإعلام برئاسة الأنبا باخوم، اليوم الخميس، مسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة ومسؤول المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببرنامج "سفراء الأزهر أون لاين"، تحت عنوان "حوار السلام والطمأنينة" وذلك فى لقاء لتفعيل "وثيقة الأخوة الإنسانية".





افتتح اللقاء الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ثم افتتحت الجلسة بكلمة نيافة الأنبا باخوم "التعاليم الدينية الصحيحة ودورها فى نشر قيم التعارف والعيش المشترك"، وكلمة الأب ميلاد شحاتة "حرية الاعتقاد كحق ثابت لكل إنسان"، تلاها كلمات مختلفة من أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة. واحتوت الجلسة على ورشة عمل لعرض مقترحات عملية لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، وإيجاد الآليات المناسبة للتعاون المشترك بين الأزهر الشريف وجامعة الأزهر والكنيسة الكاثوليكية بمصر. واختتمت الجلسة بكلمة الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونائب عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وتقديم الدروع للجنة الأسقفية للإعلام وللرهبنة الفرنسيسكانية ومجمع البحوث الإسلامية.

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