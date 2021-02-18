فيديو وصور.. محافظ الفيوم يجرى الحوار المجتمعى الثانى مع أهالى قرى إطسا

جدة - نرمين السيد - وأجرى "الأنصارى" صباح اليوم، اللقاء المجتمعى الثانى بمركز إطسا، والذى عُقد بمركز شباب دفنو، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجى الجامعات، وعدد من أهالى المركز.

فى مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائة عام الأخيرة، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها فى توقيتات زمنية محددة، موضحاً أن المبادرة تشمل قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.





وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجى متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعى، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلاً عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسى لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعى، لافتاً إلى المتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.

استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصارى" أن تكلفة التطوير بمركز إطسا تبلغ نحو 5,4 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع المدنى له دور مهم وشريك أساسى فى تنفيذ المبادرة، مثمناً دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا الشأن.

كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسى بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية.

كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز إطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن فى مكان واحد، مؤكداً أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحاً أن خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وإنما تشمل التصنيع الزراعى وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالى هذه القرى، الأمر الذى استلزم سماع رأى فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع فى عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن المبادرة تسعى لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له حياة كريمة.

وكشف الأنصارى عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على قطاع الزراعة الذى يمتاز به مركز إطسا.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الزراعة والرى تتحرك بصورة متكاملة، كما أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع فى مشروعات الرى الحديث، وتبطين المساقى، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

ولفت إلى انخفاض عدد الشكاوى من نقص مياه الرى خلال الصيف الماضى بنحو 30 % مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث وتبطين الترع والمساقى، بالتنسيق بين مديريتى الزراعة والرى والبنك الزراعى وجهاز تنمية المشروعات.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن خطة العمل فى تنفيذ المبادرة الرئاسية تعتمد على التنسيق المتكامل والعمل المشترك بين قطاعات العمل التنفيذى المختلفة، مع منظمات المجتمع المدنى، والقيادات الطبيعية، والمواطنين، فضلاً عن المصارحة، والمكاشفة المجتمعية، للوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيراً أنه سيتم الإعلان للمواطنين عن المشروعات التى سيتم تنفيذها وأماكنها وتوقيتاتها الزمنية المقررة.

من جهته، قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن وكلاء الوزارة وممثلى القطاعات، استعرضوا خلال اللقاء عدداً من ملامح المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المبادرة، ومنها مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية.

وأوضح أنه سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعاً للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات، وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، فضلاً عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية".

فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلاً عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية.

وفى مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلاً عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.

وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعاً تعليمياً بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى إطسا المركزى.

كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز إطسا التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلاً عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.