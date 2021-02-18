صور.. الإسكندرية تتسلم حقوق الملكية الفكرية لمشروع «الهوية البصرية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور ياسر حجازى، رئيس الجامعة الألمانية.

وقال المحافظ إن استلام حقوق الملكية الفكرية لمشروع الهوية البصرية هو نتاج عمل استمر أكثر من سنة، منذ توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية فى فبراير من العام الماضى.

ووصف الشريف، مشروع الهوية البصرية بالمبادرة الرائع التى ستضع الإسكندرية وكافة المحافظات على الخريطة السياحية، وستساهم بشكل كبير فى إظهار الإسكندرية بشكل متطور يضاهى التطور في مختلف دول العالم.

وأضاف أن الإسكندرية لديها طابع خاص يميزها عن باقي محافظات الجمهورية، قائلا:"نحرص جميعاً على عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط".

ومن جانبها، أضافت جاكلين عازر، أنه جرى التنسيق على مدار عام بين لجنة الهوية البصرية بالمحافظة ومركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، لوضع تصور للنسق العام للهوية البصرية للإسكندرية يكون نابع من تراثها العريق.

وأشارت إلى أن المشروع يعزز من روح المواطنة، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التى تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

يذكر أن فريق مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية أعد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة الإسكندرية، مستخدمين فى تنفيذها أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد ومفردات بصرية ألوانها مستوحاة من البيئة المحيطة.

وتضمن المشروع تصميم خط كتابى خاص للمحافظة بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة التى تنم عن كافة أطيافها التراثية بدءاً من اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعربية وصولا للمعاصرة لكى تصبح نافذة مستحدثة يطل منها الزائر فيرى معالم عروس البحر المتوسط.

وأعد فريق العمل تصاميم مبتكرة لمعالم المدينة البارزة كأسوار الكورنيش ومنطقة بئر مسعود وأبراج الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ وملابس العاملين بها والميادين العامة وبوابات الإسكندرية وأنفاق محطة مصر ووسائل النقل المتنوعة وغيرها.

ويشمل مشروع الهوية البصرية حملة تسويقية مقترحة للمساهمة فى دعم المدينة سياحياً، فضلا عن تطبيق إلكترونى يتيح للسائح الخدمة التي تمكنه من تحديد وجهته بمجرد وصوله للمحافظة.