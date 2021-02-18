صور.. المشاط: نحرص على تعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ورئيس الجانب المصرى فى الاجتماعات التحضيرية، مع المهندسة مها على، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردنى، والمهندسة هالة زواتى، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفنى الأردنى المرافق، وممثلى 9 وزارات وجهات حكومية مصرى هى وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدنى والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتى الاجتماعات التحضيرية فى ضوء جلسة المباحثات التى عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى النصف الأول من مارس المقبل، فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق.

فى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالجانب الأردنى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدة على أهمية الاجتماع الوزارى التنسيقى، واجتماعات الخبراء فى الإعداد والترتيب لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والاتفاق على التفاصيل والملامح الفنية للوثائق المقترح توقيعها فى شتى المجالات، لاستكمال مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين التى بدأت منذ ثامنينيات القرن الماضى، ونتج عنها انعقاد 28 دورة للجنة العليا المشتركة كان آخرها فى القاهرة يوليو 2019، ساهمت فى تدعيم علاقات التعاون الاقتصادى فى شتى المجالات.

وأكدت المشاط، على أهمية تفعيل آلية اللجان الفنية الثنائية التى تعقد بشكل دورى بين ممثلى كافة الجهات لما لها من أثر كبير فى حل أى مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، وبالتالى ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لانعقاد كافة اللجان الثنائية، مشيرة إلى أهمية وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثى التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، لكى يتم الاتفاق خلال اجتماع التعاون الثلاثى المزمع عقده على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، على كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات.

من ناحيتها، وجهت المهندسة مها على، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال والاستضافة، والتحضير على مستوى كافة الجهات المعنية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائى، وكذلك بحث ملفات التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق فى ضوء توجيهات قادة البلدان الثلاثة، والاجتماعات على مستوى الوزراء، متطلعة إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا منتصف مارس المقبل وفقًا لما تم التوافق عليه من قبل رئيسى وزراء البلدين، وأن يتم التوصل لرؤية مشتركة وواضحة فى ملفات التعاون بين البلدين لإنجازها والتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين .

وبحث الجانبان المصرى والأردنى الوثائق ومجالات التعاون المقترحة فى عدة قطاعات من بينها الرى والإسكان والجمارك والتعاون الدولى والطيران والهجرة، كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى مجالات الربط الكهربائى، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائى والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعى وغيرها.

وخلال الاجتماع تبادل ممثلو الوزارات المختلفة من الجانب المصرى ونظرائهم من الجانب الأردنى المناقشات والآراء والملاحظات حول الملفات العالقة والجوانب الفنية التى يجب إنجازها لإتمام كافة تفاصيل الوثائق المزمع التوقيع عليها قبل انعقاد أعمال اللجنة العليا، ومن المقرر أن يعقد الوفد الأردنى اجتماعات ثنائية مع نظرائهم فى الحكومة للاتفاق على آليات التعاون المشترك والموضوعات المقترحة خلال أعمال اللجنة العليا.

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولى، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولى على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزارى.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد التقت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى وسفير الأردن لدى القاهرة، خلال فبراير 2020، فى إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتعد اللجنة المصرية الأردنية أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

يذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضى، برئاسة رئيسى مجلسى الوزراء فى البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة فى مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتتواصل اللقاءات الثنائية بين مسئولى الدولتين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العليا.