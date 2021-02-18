النشرة المرورية : زحام بمنطقة المجزر الآلى والأزهر وسيولة بالكورنيش والنصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، خاصة مع ما تشهده الأحوال الجوية من تقلبات.

وأكد صابر، أنه تم تنفيذ خطة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لانتشار المعدات والشفاطات، بمتابعة المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووليد عابدين المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمتحدث الرسمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وأوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام فى طريق الكورنيش من عند منطقة شارع سوريا حتى مناطق سان ستيفانو، وبعض الأحجام المعتادة فى محور أبو قير عند منطقة ميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند منطقة محطة مترو شبرا الخيمة للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه لمناطق الطريق الزراعى وميت نما.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحافظات الوجه القبلى، مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط عند منطقة محور 23 يوليو للمتجه إلى طريق المسيرى، والمتجه إلى طريق أسوان الزراعى بمحيط محور 23 يوليو.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها:أعلى الأوتوستراد، وأعلى منطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق المرج للمتجه إلى مناطق موقف المرج والطريق الزراعى.

وألمح إلى أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مشيرا إلى انتشار الخدمات المرورية، بمحاور وطرق محافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام أعلى مناطق المجزر الآلى للقادم من الأوتوستراد وصقر قريش ومتجه لوسط المدينة، ناصحا القادم من مناطق المعادى بسلوك طريق كورنيش النيل، موضحا كذلك أن القادم من مناطق معهد ناصر ومتجه لوسط المدينة عن طريق الكورنيش يواجه بعض الكثافات المتفرقة بمناطق الساحل ناصحا باستخدام شارع شبرا.

ولفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ وبعض الأحجام أعلى كوبرى السيدة عائشة للمتجه إلى جنوب القاهرة، عن طريق مجرى العيون، من الممكن استخدام شارع القصر العينى، أو مناطق الملك الصالح.

واستطرد صابر بوجود أحجام مرتفعة بشارع الأزهر، ناصحا المتجه لمناطق الموسكى والعتبة بسلوك شارع الجيش أو شارع بورسعيد، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه إلى مناطق أبو وافية والزاوية الحمراء، وإمكانية استخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.