شكرى يشارك بجلسة تحضيرية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية فى نسخته الثانية

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى جلسة الإحاطة، التى عقدها السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على أهم ملامح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الثانية، والتى تعقد افتراضيا خلال الفترة من 1-5 مارس 2021.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء حرص مصر على عقد النسخة الثانية من المنتدى، الذى يمثل منصة يتم من خلالها تناول حلولا إفريقية للتحديات التى تواجهها دول القارة، خصوصا فى مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن عقد المنتدى فى هذا التوقيت يكتسب أهمية خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تعمل فيها القارة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التى نتجت عنها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى الاهتمام التى توليه الدولة المصرية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما فى ذلك فى القارة الإفريقية، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، من خلال مقاربة شاملة تتناول كل جوانب الإرهاب والتطرف.

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